Стало известно, почему Микитася не выпустили в Лондон

Разрешение на вылет бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен, отменил руководитель САП Назар Холодницкий.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника УП, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук.
Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января. По данным анонимных телеграмм-каналов, за это Микитась заплатил миллион долларов.
Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука.
Напомним, что в понедельник Микитася в аэропорту «Борисполь» сняли с рейса при попытке вылета из Украины в Великобританию.
Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен и он вышел из СИЗО под залог.
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