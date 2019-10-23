В Лисичанске на пятый день дали воду

В Лисичанске (Луганская обл.) подключили к электропитанию насосные станции «Лисичанскводоканала», которые отключали в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП „Лисичанскводоканал“, которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.
Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 куб. м технической воды).
Как сообщалось, во вторник на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета 7-го созыва депутаты выделили 1 млн грн на финансовую поддержку предприятия «Лисичанскводоканал».
Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. Специальная комиссия 22 октября объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016