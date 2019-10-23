В Лисичанске на пятый день дали воду

В Лисичанске (Луганская обл.) подключили к электропитанию насосные станции «Лисичанскводоканала», которые отключали в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП „Лисичанскводоканал“, которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 куб. м технической воды).

Как сообщалось, во вторник на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета 7-го созыва депутаты выделили 1 млн грн на финансовую поддержку предприятия «Лисичанскводоканал».

Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. Специальная комиссия 22 октября объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.