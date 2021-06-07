«Укрзализныця» назвала самые популярные поезда в Украине

«Укрзализныця» определила перечень самых популярных поездов во внутреннем сообщении с начала года по количеству перевезенных пассажиров; наиболее популярным является поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск, который за 5 мес. перевез 329 тыс. пассажиров.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, на втором месте по загрузке — поезд № 41/42 Днепр — Трускавец (188 тыс. пассажиров), на третьем — № 69/70 Мариуполь — Львов (176 тыс. пассажиров). Далее: № 137/138 Хмельницкий — Лисичанск (165 тыс.), № 91/92 Одесса — Константиновка (170 тыс.), № 145/146 Киев — Измаил (159 тыс.), № 101/102 Киев — Херсон (147 тыс.), № 97/98 Ковель — Киев (143 тыс.), № 357/358 Киев — Рахов (141 тыс.), № 125/126 Константиновка — Киев (140 тыс.).

При этом, как отмечает компания, 10 наиболее популярных направлений (маршрутов, где пассажиры преимущественно от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) несколько отличаются.

Данный перечень выглядит так: Харьков — Киев (184 тыс., обратно — 178 тыс.); Львов — Киев (165 тыс., обратно — 161 тыс.); Днепр — Киев (131 тыс., обратно — 123 тыс.); Винница — Киев (106 тыс., обратно — 104 тыс.); Запорожье — Киев (86 тыс., обратно — 80 тыс.); Одесса — Киев (79 тыс., обратно — 75 тыс.); Херсон — Киев (70 тыс., обратно — 66 тыс.); Ивано-Франковск — Киев (69 тыс.. обратно — 67 тыс.); Кривой Рог — Киев (61 тыс., обратно — 55 тыс.); Николаев — Киев (58 тыс., обратно — 53 тыс.).

По данным УЗ, впервые с начала карантинных ограничений средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.

Как сообщалось, поезд № 45/46 Ужгород — Лисичанск в 2020 году перевез 461,5 тыс. пассажиров, что в 2,5 раза меньше, чем было в 2019 году (1,172 млн). При этом в 2020 году данный поезд входил в пятерку самых популярных поездов «Укрзализныци».