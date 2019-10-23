Войти
Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
инфраструктура
Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта
инициатива
Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

соседи
RSS

Застой российской экономики побил антирекорд СССР

95
Застой российской экономики побил антирекорд СССР

Пока госпропаганда внушает населению веру в величие и внешнего врага, российская экономика тонет в болоте стагнации и бьет антирекорды застоя последних лет СССР. Об этом, как пишет finanz.ru свидетельствует статистика Росстата и расчеты Высшей школы экономики.

Пережив за 11 лет две рецессии, две девальвации рубля и самое продолжительное в 21-м веке падение уровня жизни, российская экономика на начало 2019 года превышала уровни 2008-го всего на 8,8%.

Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101%.

Двукратным стало даже отставание от СССР периода застоя.

В Советском союзе, по данным ВШЭ, подушевой ВВП рос на 9-10% в год в начале 1950х, на 4-6% — в 1960х и сохранял эти темпы в первой половине 1970х, когда цены на нефть взлетели и западносибирские месторождения искупали страну в нефтедолларах. Однако уже во второй половине 1970х рост замедлился вдвое, а 1979 году составил лишь 1%.

В среднем даже в самый тяжелый, терминальный период своего существования — 1979-1990 гг — экономика СССР прибавляла 1,5% в год, то есть вдвое больше, чем российская сейчас.

Читайте также: Новый секретарь СНБО непонятно чем занимался 7 лет

Хотя правительство РФ годами строит планы ускорения, а их последняя версия предполагает рывок до 3% роста с 2021 года, оптимизм российских чиновников не разделяет ни один крупный зарубежных институт.

Международный валютный фонд прогнозирует России 1,1% роста в этом году, 1,9% в следующем и планку в 1,5% вплоть до 2024 года.

В результате, по расчетам фонда, к концу четвертого срока Владимира Путина доля России в мировом ВВП с нынешних 3,1% упадет до 2,8% — исторического минимума, который ниже антирекорда последнего года президентства Бориса Ельцина (3%).

ВВП, Россия
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 октября 2019
Вторник, 22 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016