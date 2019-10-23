Застой российской экономики побил антирекорд СССР

Пока госпропаганда внушает населению веру в величие и внешнего врага, российская экономика тонет в болоте стагнации и бьет антирекорды застоя последних лет СССР. Об этом, как пишет finanz.ru свидетельствует статистика Росстата и расчеты Высшей школы экономики.

Пережив за 11 лет две рецессии, две девальвации рубля и самое продолжительное в 21-м веке падение уровня жизни, российская экономика на начало 2019 года превышала уровни 2008-го всего на 8,8%.

Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101%.

Двукратным стало даже отставание от СССР периода застоя.

В Советском союзе, по данным ВШЭ, подушевой ВВП рос на 9-10% в год в начале 1950х, на 4-6% — в 1960х и сохранял эти темпы в первой половине 1970х, когда цены на нефть взлетели и западносибирские месторождения искупали страну в нефтедолларах. Однако уже во второй половине 1970х рост замедлился вдвое, а 1979 году составил лишь 1%.

В среднем даже в самый тяжелый, терминальный период своего существования — 1979-1990 гг — экономика СССР прибавляла 1,5% в год, то есть вдвое больше, чем российская сейчас.

Хотя правительство РФ годами строит планы ускорения, а их последняя версия предполагает рывок до 3% роста с 2021 года, оптимизм российских чиновников не разделяет ни один крупный зарубежных институт.

Международный валютный фонд прогнозирует России 1,1% роста в этом году, 1,9% в следующем и планку в 1,5% вплоть до 2024 года.

В результате, по расчетам фонда, к концу четвертого срока Владимира Путина доля России в мировом ВВП с нынешних 3,1% упадет до 2,8% — исторического минимума, который ниже антирекорда последнего года президентства Бориса Ельцина (3%).