Самый богатый человек мира потерял за сутки почти $7 млрд

Основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за падения котировок компании после того, как она отчиталась перед инвесторами о результатах в третьем квартале. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отчет компания представила накануне, 24 октября. В нем отмечалось, что в третьем квартале этого года операционный доход Amazon снизился до $3,2 млрд по сравнению с тем же периодом в 2018 году, когда этот показатель был $3,7 млрд. Кроме того, в этом квартале чистая прибыль компании снизилась до $2,1 млрд против $2,9 млрд за тот же отчетный период в 2018-м.

После презентации отчета стоимость ценных бумаг компании упала на 9%, из-за чего, по подсчетам телеканала, Безос потерял $6,9 млрд. Согласно данным биржи NASDAQ, затем цена акций Amazon подросла до $1,76 тыс. за штуку, но позже снова упала. По состоянию на 06:00 ценные бумаги компании торгуются за $1,6 тыс. за штуку.

Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу. На момент публикации состояние Безоса в списке Bloomberg оценивалось в $111 млрд, а Гейтса — в $107 млрд.

В начале октября Forbes подсчитал, что состояние главы Amazon сократилось на $46 млрд по сравнению с прошлым годом, до $114 млрд. Это произошло после развода Безоса со своей женой Маккензи в июле. Глава Amazon оставил бывшей супруге порядка 19,7 млн акций, что эквивалентно 4% компании. На тот момент такая доля оценивалась в $38,3 млрд. Позднее стало известно, что Маккензи решила пожертвовать половину состояния на благотворительность.

Несмотря на сократившееся состояние, Безос сохранил статус самого богатого человека в Америке и в мире по версии журнала.