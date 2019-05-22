Bloomberg сравнил Безоса с Рокфеллером и Вандербильтом

Экономист Сэмюел Уильямсон, один из создателей методики, позволяющей сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории, пришел к выводу, что главе Amazon Джеффу Безосу с состоянием в $117 млрд далеко до богатейших людей прошлого, сообщает Bloomberg.

Например, Джон Рокфеллер в 1937 году обладал состоянием в $1,5 млрд. Если учитывать только инфляцию, то речь идет о $26 млрд. Но если оценивать процент состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с нынешней ситуацией, то получается, что нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса.

По такой методике Уильямсон пришел к выводу, что сталелитейный магнат начала XX века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса ($321 млрд против $213 млрд), железнодорожный магнат конца XIX в Корнелиус Вандербильт заработал больше основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета ($238 млрд против $93 млрд).

Углубляясь в историю, автор исследования пришел к выводу, что живший в XI веке двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя по нынешним деньгам владел землями на общую сумму в $203 млрд, а подавивший восстание Спартака римский консул Марк Красс — $210 млрд.

Методом пересчета стоимости денег с 2006 года занимается целая группа ученых из университетов США, Великобритании, Испании и Австралии.