Зеленский сходил «зарядил энергией» работников прокуратуры

Президент Владимир Зеленский, общаясь с работниками Генпрокуратуры и НАБУ заверил, что на них не будет давления со стороны Офиса президента.
Об этом он сказал во время выступления на встрече с сотрудниками САП, НАБУ и Генпрокуратуры.
«Мы действительно уважаем вашу профессию, каждого из вас. Я хотел бы с вам лично познакомиться с каждым. Но пока мало времени для этого. Но хотел бы вас поздравить. Хотел бы вам сказать, что сегодня такой запрос общества на победу справедливости, для того, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваши полномочия, ваш профессионализм и ваша энергия... Мы приехали, чтобы вас зарядить этой энергией. Чтобы вы понимали, что мы на вас влиять не будем и не хотим», — заявил он.
«Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-корупционеры, чтобы они действительно соответствовали законодательству, чтобы они действительно заслуженные приговоры получили, потому что нам общество это уже никогда не простит. А сейчас у нас есть большой шанс», — добавил он.
Зеленский также сказал, чтобы работники ГПУ, САП и НАБУ обращались в Офис президента, если кто-то будет оказывать на них давление. Он попросил доводить свои дела до суда.
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