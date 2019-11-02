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В Киеве сотрудник ночного клуба до смерти забил посетителя

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Столичные полицейские сообщили о подозрении иностранцу из-за смертельного избиения 25-летнего киевлянина, сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу.

«В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в развлекательном комплексе Голосеевского района избили его 25-летнего брата, которого в тяжелом состоянии госпитализировали», — сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что потерпевший отдыхал в ночном клубе, где у него произошел конфликт с сотрудником учреждения. На улице словесная перепалка переросла в драку, в результате которой парень получил смертельную травму головы.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства, которого задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — отметили в полиции.

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Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Киев, полиция
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