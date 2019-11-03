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Депутаты не работают над законом об особом статусе Донбасса

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Депутаты не работают над законом об особом статусе Донбасса

Никакой работы по разработке нового закона об «особом статусе Донбасса», так же как и обсуждения возможных параметров в Верховной Раде пока не ведется.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в интервью «Сегодня» в ответ на вопрос, или уже началась разработка законопроекта об «особом статусе» Донбасса, ведь срок действующего закона истекает 31 декабря.

«Вы помните, когда вообще стало известно о согласовании Украиной так называемой формулы Штайнмайера, президент Украины Зеленский вышел к журналистам (на брифинг 1 октября в Офисе Президента. — Ред.) и сказал, что этот новый законопроект с непонятным направлением разрабатываться в ВР с большим привлечением стейкхолдеров. Прошел месяц. Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы, ни инициирования рассмотрения той же ВСК, которая по инициативе фракций ЕС и „Голос“ была создана в парламенте ... »- сказала Климпуш-Цинцадзе.

На уточняющий вопрос о возможном обсуждении будущего законопроекта, она отметила, что «вообще нет ничего».

«Я думаю, что президент Зеленский и представители его Офиса считают, что в конце декабря они бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент. Ну и, видно, они рассчитывают, что монобольшинство без обсуждений его примет», — спрогнозировала глава профильного комитета.

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Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча в нормандском формате.

Верховная Рада, Донбасс, особый статус
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