Украина не готова просить ЕС пересмотреть пошлины и квоты

Украина пока не планирует поднимать перед ЕС вопрос изменения таможенных ставок и тарифных квот, прописанных в Соглашении об ассоциации.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сделал во время конференции «Торговые войны: искусство защиты».

«Конечно, мы готовы к обсуждению всех тем, в том числе и вопроса пошлин. Однако это очень деликатный вопрос и при упоминании о пошлинах у наших партнеров сразу загораются глаза. Поэтому пока в таможенной сфере мы сосредоточимся на вопросе реформы таможни и более прозрачных правилах ее прохождения », - считает он.

Также, по словам вице-премьера, Украина намерена предложить ЕС ряд других инициатив, углубляюющих отношения.

«Часть актов ЕС, которые мы имплементировали в свое законодательство, уже устарели. Также в ряде сфер наша интеграция не очень амбициозна — и это требует пересмотра», — считает Кулеба.

В качестве примера он назвал инициативу об отмене роуминга между Украиной и ЕС.

«Как только мы озвучили эту инициативу, европейцы были категорически против. Вчера я снова обсуждал это — они все еще против, но мы обсудили ряд шагов по реализации этой идеи», — пояснил он.

В свою очередь торговый представитель Украины Тарас Качка отмечает, что пока только по двум торговым группам таможенная ставка является препятствием для украинского экспорта в ЕС. Речь идет о курятине и томатной пасте. «По курятине мы уже имеем подписанное соглашение с ЕС, дело только за пастой», — добавил он.