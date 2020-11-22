В Германии вводят квоты для женщин в руководстве компаний

Партии, входящие в правительство Германии, договорились ввести обязательные квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний. Об этом сообщает Financial Times.
Правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, пришел к соглашению с социал-демократами, что в составе правления компании, в который входят три и более человека, должна быть минимум одна женщина. Как пишет издание, инициативу восприняли как «большой шаг на пути к половому равенству».
Инициатива также предполагает, что в компаниях, контрольный пакет акций которых принадлежит правительству, не менее 30% мест в наблюдательных советах достанутся женщинам. Женские квоты установили и для госорганов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения, страхования. По данным Минюста, решение будет принято кабмином ФРГ в ближайшие месяцы.
FT пишет, что решение правительства встревожило крупный немецкий бизнес. По мнению представителей компаний, установление обязательной квоты на женщин в правлении является вмешательством во внутренние дела организации. Кроме того, существует дефицит женщин-специалистов, которые бы подходили для руководящих должностей.
По данным шведско-германского фонда AllBright, доля женщин в правлении компаний в Германии составляет 12,8%, что ниже аналогичного показателя в других странах. К примеру, в США женщины занимают 28,6% руководящих должностей, в Великобритании — 24,5%, в Швеции — 24,9%.
В 2019 году журнал Organization Science пришел к выводу, что инвесторы связывают нахождение в руководстве компании женщины со снижением прибыли.
Исследователи проанализировали данные о 1889 компаниях и их доходности на протяжении 14 лет. Выяснилось, что когда в совет директоров попадали женщины, то акции компаний часто теряли в цене, в среднем падение длилось два года. С появлением каждой новой женщины в совете директоров рыночная стоимость компаний уменьшалась на 2,3%.
Несмотря на то что руководство компаний часто приветствует гендерное разнообразие, после прихода женщин к правлению акционеры часто спешат продать свои доли в фирме.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016