У Зеленского считают Порошенко виновником войны на Донбассе, - Тейлор

Люди из окружения Владимира Зеленского считают бывшего президента Петра Порошенко лично ответственным за войну на Донбассе.

Об этом сказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время закрытых слушаний перед несколькими комитетами Палаты представителей.

Так, Тейлор рассказал о том, что знает о расследовании по поводу экс-президента Украины Петра Порошенко, объяснив, что именно он услышал во время встречи с бывшим специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником Зеленского Андреем Ермаком 14 сентября.

«Во время того ужина господин Ермак и господин Новиков (внештатный советник Зеленского — Ред.) взяли свои мобильные телефоны и показали фото своих родственников — один был братом, а другой — двоюродным братом — которые были убиты или ранены на востоке. Они показали это Курту и мне, и сказали, что Порошенко ответственный за это. Это был глубокий гнев на Порошенко, на эмоциональном уровне», — пояснил Тейлор.

Напомним, что ранее были опубликованы и другие стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.