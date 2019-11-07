Суд запретил продолжать расследование в отношении судей Окружного админсуда Киева

Судьи Шевченковского суда столицы отказались продлить сроки досудебного расследования в производстве по так называемым «пленкам Вовка».

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

Судьи отказали в ходатайстве Генеральной прокуратуры о продлении расследования на три месяца. Постановление обжалованию не подлежит.

Как объяснили в ГПУ, прокуроры ходатайствовали о продлении расследования, поскольку правоохранителям якобы необходимо провести экспертизы записей из кабинета Павла Вовка. Также представители официального следствия заявили, что им нужно допросить еще более 70 человек.

Таким образом, как заявила журналистам прокурор Юлия Малашич, через 2 дня расследование дела придется закрыть.

«Сейчас я не готова говорить что-то о наших дальнейших действий ... Но если сроки досудебного следствия истекут, то придется его закрыть. Но по состоянию на сейчас сроки еще не истекли, у нас есть два дня», — отметила она.

5 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура остановила уголовное производство по записям из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его коллег «в связи с выполнением процессуальных действий в рамках международного сотрудничества».

Тогда Малашич отметила, что в конце октября группа прокуроров по делу «пленок Вовка» подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия. Однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал тогда начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

НАБУ также обнародовало записи разговоров судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Глава ОАСК Павел Вовк заявил, что опубликованные записи смонтированы.

В суде считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд.