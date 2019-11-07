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Депутаты заинтересовались ходом расследования событий под Иловайском и Дебальцево

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Депутаты заинтересовались ходом расследования событий под Иловайском и Дебальцево

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил обратиться к правоохранительным органам о предоставлении информации о расследовании трагических событий под Иловайском и Дебальцево Донецкой области в 2014 и 2015 годах.

Как отметила заместитель профильного комитета Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») на заседании комитета в четверг обращение будет подготовлено в рамках парламентского контроля.

Комитет также решил оформить запрос о результатах работы временной следственной комиссии предыдущего созыва Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском и Дебальцево.

Как отмечалось на заседании после изучения материалов, может быть рассмотрен вопрос о целесообразности продолжения работы ВСК или о создании новой комиссии.

Как сообщалось, конце августа 2014 года под Иловайском боевики и вторгшиеся на Донбасс подразделения Вооруженных сил Российской Федерации окружили украинские добровольческие батальоны, подразделения МВД и ВСУ, а после расстреляли выходящих из окружения бойцов, что привело к гибели, ранениям и пленению значительного числа украинских воинов.

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8 октября стало известно, что Главная военная прокуратура Украины дополнительно допросит всех должностных лиц, принимавших военно-политические решения, связанные с событиями в Иловайске (Донецкая обл.) в конце августа 2014 года.

10 октября Главная военная прокуратура сообщила, что проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса президента.

Иловайск, Дебальцево
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