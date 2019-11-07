Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе

В 12.00 пятницы, 8 ноября, начнется разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское (Волновахский район Донецкой области) при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 — начало разведения!», — написал Аваков в своем аккаунте в Твиттер в четверг.

Ранее в четверг руководитель пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке № 3 в районе Петровского и Богдановки Донецкой области 8 ноября с 12.00.

«На данное время в районе участка № 3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, — соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон», — отметил Агеев.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках — № 1 в районе пгт Станица Луганская и № 2 в районе г.Золотое Луганской области. Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.