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Акции TripAdvisor потеряли за день четверть стоимости

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Акции TripAdvisor потеряли за день четверть стоимости

Онлайн-сервис TripAdvisor, который дает своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира, за день потерял почти четверть своей стоимости. Инвесторы начали распродавать акции TripAdvisor сразу после того, как компания признала: она не сумела нарастить выручку и прибыль в третьем квартале.

Выручка TripAdvisor снизилась в сравнении с третьим кварталом 2018 года на 7%, с $458 млн до $428 млн. Аналитики прогнозировали $459 млн. Чистая прибыль онлайн-сервиса упала в годовом выражении на 28%, до $50 млн. В пересчете на акцию она составила 36 центов.

Скорректированная прибыль оказалась равна 58 центам на акцию вместо 69 центов, на которые нацеливались профильные аналитики.

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Финансовые результаты квартала оказались хуже ожиданий отраслевых экспертов. Впрочем, эксперты верят в то, что акции TripAdvisor способны отыграть те 23%, что потеряли за день. В Deutsche Bank рекомендуют покупать ценные бумаги , ожидая их удорожания в перспективе года до $45 за штуку.

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