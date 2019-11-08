Акции TripAdvisor потеряли за день четверть стоимости

Онлайн-сервис TripAdvisor, который дает своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира, за день потерял почти четверть своей стоимости. Инвесторы начали распродавать акции TripAdvisor сразу после того, как компания признала: она не сумела нарастить выручку и прибыль в третьем квартале.
Выручка TripAdvisor снизилась в сравнении с третьим кварталом 2018 года на 7%, с $458 млн до $428 млн. Аналитики прогнозировали $459 млн. Чистая прибыль онлайн-сервиса упала в годовом выражении на 28%, до $50 млн. В пересчете на акцию она составила 36 центов.
Скорректированная прибыль оказалась равна 58 центам на акцию вместо 69 центов, на которые нацеливались профильные аналитики.
Финансовые результаты квартала оказались хуже ожиданий отраслевых экспертов. Впрочем, эксперты верят в то, что акции TripAdvisor способны отыграть те 23%, что потеряли за день. В Deutsche Bank рекомендуют покупать ценные бумаги , ожидая их удорожания в перспективе года до $45 за штуку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016