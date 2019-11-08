Акции TripAdvisor потеряли за день четверть стоимости

Онлайн-сервис TripAdvisor, который дает своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира, за день потерял почти четверть своей стоимости. Инвесторы начали распродавать акции TripAdvisor сразу после того, как компания признала: она не сумела нарастить выручку и прибыль в третьем квартале.

Выручка TripAdvisor снизилась в сравнении с третьим кварталом 2018 года на 7%, с $458 млн до $428 млн. Аналитики прогнозировали $459 млн. Чистая прибыль онлайн-сервиса упала в годовом выражении на 28%, до $50 млн. В пересчете на акцию она составила 36 центов.

Скорректированная прибыль оказалась равна 58 центам на акцию вместо 69 центов, на которые нацеливались профильные аналитики.

Финансовые результаты квартала оказались хуже ожиданий отраслевых экспертов. Впрочем, эксперты верят в то, что акции TripAdvisor способны отыграть те 23%, что потеряли за день. В Deutsche Bank рекомендуют покупать ценные бумаги , ожидая их удорожания в перспективе года до $45 за штуку.