В Китае запретили TripAdvisor

Сервис TripAdvisor, который дает советы и рекомендации путешественникам в разных странах, попал в черный список в Китае. Его запретило Управление кибербезопасности КНР, наряду с еще 104 «неблагонадежными» приложениями для мобильных телефонов, сообщила газета South China Morning Post.

Речь идет о программном обеспечении для смартфонов, которое вызывает «многочисленные жалобы китайских пользователей» по поводу распространения непристойного контента и незаконных услуг, связанных в том числе с азартными играми, насилием и проституцией.

Регулирующее интернет ведомство утверждает, что попавшие под запрет приложения нарушали некоторые законы и положения. В чем конкретно обвиняют TripAdvisor, не уточняется. В самой американской компании пока не прокомментировали ситуацию.

Два года назад китайские власти временно заблокировали страницы сетей отелей Marriott International, поскольку их оператор обозначил специальные административные районы Гонконг и Макао как независимые страны.

С 2003 года в КНР действует система «Золотой щит», которая фильтрует доступ пользователей к сайтам и интернет-услугам. Блокировкам обычно подлежат страницы с антигосударственными или «чувствительными» материалами. Помимо этого, ограничивается доступ к неподконтрольным правительству КНР социальным сетям, а также контенту, связанному с азартными играми.

В настоящее время в список заблокированных в Китае веб-сервисов входят Google, Facebоok, YouTube, Instagram, Twitter, сайт Wikipedia на всех языках, сайт международной правозащитной организации Amnesty International, ресурсы различных иностранных СМИ. В настоящее время в китайском киберпространстве проводится очередная кампания по очистке от «неблагонадежного» контента.