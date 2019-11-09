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Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики

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Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики

Бывший народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Светлана Залищук стала штатным советником Премьер-министра Алексея Гончарука по вопросам внешней политики. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

«Новый этап. Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником Премьер-министра Украины по вопросам внешней политики.

С Алексеем Гончаруком мы дружили с домайданных времен. Верю в намерения и ценности этого человека. Хочу помочь и усилить его на внешнеполитическом фронте», — отметила Залищук.

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По словам экс-депутата, в течение последних трех недель они уже успели провести с десяток международных встреч.

«В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой», — добавила Залищук.

 

Кабмин, Светлана Залищук, советник
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