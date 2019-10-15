Экс-нардеп Луценко стал советником Кличко

Народный депутат 8 созыва от «Батькивщины» Игорь Луценко стал советником столичного головы Виталия Кличко. Об этом экс-нардеп написал на странице в Facebook.

«В последнее время меня часто спрашивают — чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня еще и официально. Я назначен советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве».

Луценко отметил, что будет работать на общественных началах, то есть на безвозмездной основе.