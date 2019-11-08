Жить по-новому: что правительство поменяло в бюджете на 2020 год

Бюджетный процесс-2020 проходит на контрасте. С одной стороны, правительство придерживается установленных Бюджетным кодексом сроков и процедур, с другой стороны качество бюджетной дисциплины нивелируется политическим влиянием и фискальными рисками, которые появляются в результате этих воздействий.

15 сентября правительство подало проект бюджета в парламент. Почти сразу в Кабмине заявили, что ко второму чтению в нем многое изменится: макропрогноз и законодательная база, на которой будет рассчитан документ. Турборежим, в котором депутаты осенью принимали законы, намекал, как будет меняться главная смета страны.

МВФ, для которого реалистичный бюджет является одним из индикаторов сотрудничества со страной, решил подождать. Между тем премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова презентовали новую версию бюджета. Чем она отличается от предыдущей и с чем связаны эти изменения?

Изменение 1. Новый макропрогноз

В 2017 году при подготовке бюджета-2018 тогдашний министр финансов Александр Данилюк стал объектом критики. Причина — при доработке бюджета ко второму чтению правительство уточнило макропрогноз, что позволило Данилюку убить двух зайцев: расширить расходы сметы под давлением депутатов и не увеличить дефицит.

Это уточнение имело и еще одно следствие. Дело в том, что первый «драфт» бюджета готовится на макропоказателях, утвержденных весной. До окончательного принятия сметы, которое происходит в конце года, макропрогноз теряет актуальность. Его уточнения позволяют принимать бюджет на более реалистичных расчетах.

В 2019 году ситуация повторилась. При подготовке бюджета ко второму чтению правительство уточнило макропрогноз. Теперь рост экономики ожидается на уровне 3,7%, инфляция — 5,5%, курс — 27 грн за долл. Основные параметры изменились не критично.

Как изменились основные параметры проекту бюджета-2020

Параметр Версия от 15 сентября Доработанный вариант Изменение Доходы 1, 079 трлн грн 1,094 трлн грн +15 млрд грн Расходы 1,170 трлн грн 1,181 трлн грн +11 млрд грн Дефицит 95,100 млрд грн 94,300 млрд грн -0,8 млрд грн

Основные изменения кроются в деталях сметы, о них — далее.

Изменение 2. Минфин пересчитал доходы от налогов

Причина — новый макропрогноз.

Как изменились доходы, млрд грн

Доходы Новый план Изменение НДФЛ 129,4 +4,7 Налог на прибыль предприятий 118,9 +4,3 Рента за использование недр 49,9 -3,3 НДС с импорта 349,5 -7,4 НДС с произведенных в Украине товаров 96,8 +3,3

Изменение 3. Увеличились доходы от приватизации

Минфин планирует получить 12 млрд грн от приватизации, что на 7 млрд грн больше по сравнению с предыдущими планами. Это может оказаться проблемой.

С 2011 года правительство закладывает десятки миллиардов от продажи государственного имущества и не получает их из-за замороженного процесса приватизации. 2019 не исключение: за девять месяцев в бюджет поступило 400 млн грн при годовом плане 17,1 млрд. грн.

Что является основанием для оптимизма в 2020 году? Возможно, обещание премьера оперативно определиться с обновленным списком ведущих десяти объектов для приватизации? Как будет на самом деле — пока неизвестно. Пока эта цифра остается фискальным риском будущего сметы.

Изменение 4. У спецфонда появились новые источники поступлений

В фонд поступят сверхплановый импортный НДС и плата от продажи лицензий на проведение азартных игр. По расчетам Минфина, легализация таких игр должна принести в бюджет минимум 3 млрд грн дополнительных поступлений.

Если план от легализации удастся перевыполнить, то дополнительный ресурс государство потратит на программу «Способная школа для лучших результатов», модернизацию больниц, трансплантацию органов и лечение украинцев за рубежом.

Изменение 5. Появилась субвенция на развитие территорий

Второй год подряд правительство идет на маневр: сначала подает бюджет без субвенции, а затем ее добавляет. Кабмин был против субвенции из-за ее минимальной роли в развитии регионов и максимума возможностей для политического вмешательства при распределении средств.

Однако депутаты каждый раз настаивают и попытки правительства отказаться от субвенции не имеют успеха. Сейчас эта статья вернулась в бюджет в размере 2 млрд грн. «Субвенция социально-экономического развития — не очень эффективный инструмент, но парламент — наши партнеры», — пояснил возврат субвенции Гончарук.

Менее дипломатическим языком: в обмен на поддержку бюджета правительство поддалось давлению депутатов и выделило ресурс, который они смогут распределить.

Изменение 6. Янтарь в законе

Правительство планирует легализовать добычу янтаря и получить от этого 500 млн грн. Такое желание возникает у власти не впервые. В 2016 году Кабмин Арсения Яценюка планировал получить от янтаря 1,5 млрд. грн. Эти планы не воплотились в жизнь. Депутаты не приняли нужный законопроект, фактические доходы оказались мизерными.

Изменение 7. Изменилась поддержка агросектора

Ранее государство планировало помогать аграриям одним способом: направить 4,4 млрд. грн на удешевление кредитов при приобретении земли после открытия рынка. Теперь есть две программы: 4 млрд грн — на поддержку отрасли, 240 млн грн — на уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов, в том числе на приобретение земли.

По информации источников издания, есть две причины для таких изменений.

Во-первых, запуск рынка земли планируется с октября 2020 года и его участники могут не успеть выбрать все средства, запланированные на земельное кредитование. Во-вторых, если с запуском рынка что-то пойдет не так, у Минфина будет возможность направить этот ресурс на дотации или другие виды помощи сектору.

Изменение 8. Перетасовка расходов

Внутри расходов бюджета по десяткам статей произошло перераспределение.

Программы, на которые правительство выделило больше всего средств

Статья расходов Сумма, млрд грн Субвенция местным бюджетам на соцзащиту отдельных категорий педагогов 3,7 (новая субвенция) Программа «Способная школа для лучших результатов» 3,5 (новая програма, из спецфонда — 2 млрд грн, из общего фонда — 1 млрд грн) Закупка лекарств и медицинских изделий 3,2 Помощь малообеспеченным, семьям с детьми, нетрудоспособным, по программе «муниципальная няня» 2,2 Строительство аэродрома «Днепр» 1,0 Модернизация больниц интенсивного лечения 1,0 Закрытие неперспективных убыточных шахт 0,6 Строительство и реконструкция мостов 0,5 Субвенция на выплату помощи детям-сиротам и детям 0,4 Лечение граждан Украины за рубежом 0,4

Финансирование ряда программ правительство урезало, в том числе — на содержание государственного аппарата и перепись населения. На перепись расходы снизились с 3,4 млрд. грн до 1,4 млрд. грн. Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что государство может найти более дешевый способ для сбора данных о населении.

Кроме того, благодаря увеличению поступлений от приватизации уменьшились объемы заимствований.

Что еще изменится в бюджете

Уже сейчас просматриваются факторы, которые могут повлиять на смету.

Во-первых, переговоры с НБУ касательно размера суммы чистой прибыли, которую регулятор перечисляет в бюджет. Депутаты традиционно предложили увеличить эту цифру на 3,5 млрд. грн до 44,2 млрд. грн. Минфин эту поправку пока не учел.

Сейчас НБУ не может согласовать любой свой прогнозный показатель из-за отсутствия легитимного руководителя Совета Нацбанка и его заместителя. Говорят, этот вопрос может решиться после присоединения к Совету НБУ ее нового члена Виталия Шапрана.

Во-вторых, ожидается изменение подходов к определению размера базовых социальных стандартов. В проекте сметы сохранилось странное поручение правительству «предпринять решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 грн» и пересмотреть соответствующие социальные выплаты на основе нового прожиточного минимума.

Повышение почти вдвое прожиточного минимума приведет к резкому увеличению социальных расходов. За чей счет банкет — не понятно. Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что повышение прожиточного минимума до реального состоится вместе с принятием закона об «отвязке» размера почти всех социальных выплат и зарплат от размера прожиточного минимума.

«Отвязка» позволит избежать резкого увеличения расходов и затормозить рост высоких зарплат, например, судей и прокуроров.

«Прожиточный минимум останется в основе помощи малообеспеченным и пенсионерам. Эта реформа состоится не в этом году, это планы на следующий», — сказала министр.

На вопрос, что может быть дополнительным источником средств, если они понадобятся, Соколовская ответила: «Экономический рост».

Маркарова объяснила: так как это планы на перспективу, то влияние такого «решительного шага» на бюджет-2020 пока нейтрально. Каким оно будет впоследствии, еще надо считать.

В-третьих, нечеткая перспектива налоговых изменений. Гончарук заявил: «Бюджет-2020 не будет предусматривать повышение налогов». Это заявление несколько озадачило общественность. Дело в том, что парламент рассматривает законопроект № 1210 об улучшении администрирования, который расширяет базу налогооблажения акцизом с табачных изделий и рентой на руду. Эти нормы раскритиковал бизнес.

Из-за неоднозначности проекта власти могут отказаться от идеи. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что проект на 50-70% изменят, и депутаты «никуда не спешат» с его принятием.

По информации источников издания, Кабмин рассматривает вариант разделения скандального документа на три части и отдельного рассмотрения каждого из них в парламенте.

«Мы подготовим из 1210 три законопроекта: первый — об изменении правил администрирования налогов, второй — ресурсный, об изменении налоговых ставок, третий — о BEPS. Так будущее каждой порции поправок не будет зависеть от другой и получит собственные шансы на принятие», — сказал собеседник издания в правительстве.

В-четвертых, депутатские поправки. Маркарова заявляла, что «стоимость» депутатских поправок к первому чтению составляла 17 млрд грн. Это скромная цифра и все еще впереди. В прошлые годы ко второму чтению депутаты подавали предложения на триллионы. Именно на этом этапе бюджет изменяется больше всего.

По закону, принять бюджет окончательно Верховная Рада должна до 1 декабря.

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