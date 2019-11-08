Жить по-новому: что правительство поменяло в бюджете на 2020 год

Бюджетный процесс-2020 проходит на контрасте. С одной стороны, правительство придерживается установленных Бюджетным кодексом сроков и процедур, с другой стороны качество бюджетной дисциплины нивелируется политическим влиянием и фискальными рисками, которые появляются в результате этих воздействий.
15 сентября правительство подало проект бюджета в парламент. Почти сразу в Кабмине заявили, что ко второму чтению в нем многое изменится: макропрогноз и законодательная база, на которой будет рассчитан документ. Турборежим, в котором депутаты осенью принимали законы, намекал, как будет меняться главная смета страны.
МВФ, для которого реалистичный бюджет является одним из индикаторов сотрудничества со страной, решил подождать. Между тем премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова презентовали новую версию бюджета. Чем она отличается от предыдущей и с чем связаны эти изменения?
В 2017 году при подготовке бюджета-2018 тогдашний министр финансов Александр Данилюк стал объектом критики. Причина — при доработке бюджета ко второму чтению правительство уточнило макропрогноз, что позволило Данилюку убить двух зайцев: расширить расходы сметы под давлением депутатов и не увеличить дефицит.
Это уточнение имело и еще одно следствие. Дело в том, что первый «драфт» бюджета готовится на макропоказателях, утвержденных весной. До окончательного принятия сметы, которое происходит в конце года, макропрогноз теряет актуальность. Его уточнения позволяют принимать бюджет на более реалистичных расчетах.
В 2019 году ситуация повторилась. При подготовке бюджета ко второму чтению правительство уточнило макропрогноз. Теперь рост экономики ожидается на уровне 3,7%, инфляция — 5,5%, курс — 27 грн за долл. Основные параметры изменились не критично.
Как изменились основные параметры проекту бюджета-2020
|
Параметр
|
Версия от 15 сентября
|
Доработанный вариант
|
Изменение
|
Доходы
|
1, 079 трлн грн
|
1,094 трлн грн
|
+15 млрд грн
|
Расходы
|
1,170 трлн грн
|
1,181 трлн грн
|
+11 млрд грн
|
Дефицит
|
95,100 млрд грн
|
94,300 млрд грн
|
-0,8 млрд грн
Основные изменения кроются в деталях сметы, о них — далее.
Причина — новый макропрогноз.
Как изменились доходы, млрд грн
|
Доходы
|
Новый план
|
Изменение
|
НДФЛ
|
129,4
|
+4,7
|
Налог на прибыль предприятий
|
118,9
|
+4,3
|
Рента за использование недр
|
49,9
|
-3,3
|
НДС с импорта
|
349,5
|
-7,4
|
НДС с произведенных в Украине товаров
|
96,8
|
+3,3
Минфин планирует получить 12 млрд грн от приватизации, что на 7 млрд грн больше по сравнению с предыдущими планами. Это может оказаться проблемой.
С 2011 года правительство закладывает десятки миллиардов от продажи государственного имущества и не получает их из-за замороженного процесса приватизации. 2019 не исключение: за девять месяцев в бюджет поступило 400 млн грн при годовом плане 17,1 млрд. грн.
Что является основанием для оптимизма в 2020 году? Возможно, обещание премьера оперативно определиться с обновленным списком ведущих десяти объектов для приватизации? Как будет на самом деле — пока неизвестно. Пока эта цифра остается фискальным риском будущего сметы.
В фонд поступят сверхплановый импортный НДС и плата от продажи лицензий на проведение азартных игр. По расчетам Минфина, легализация таких игр должна принести в бюджет минимум 3 млрд грн дополнительных поступлений.
Если план от легализации удастся перевыполнить, то дополнительный ресурс государство потратит на программу «Способная школа для лучших результатов», модернизацию больниц, трансплантацию органов и лечение украинцев за рубежом.
Второй год подряд правительство идет на маневр: сначала подает бюджет без субвенции, а затем ее добавляет. Кабмин был против субвенции из-за ее минимальной роли в развитии регионов и максимума возможностей для политического вмешательства при распределении средств.
Однако депутаты каждый раз настаивают и попытки правительства отказаться от субвенции не имеют успеха. Сейчас эта статья вернулась в бюджет в размере 2 млрд грн. «Субвенция социально-экономического развития — не очень эффективный инструмент, но парламент — наши партнеры», — пояснил возврат субвенции Гончарук.
Менее дипломатическим языком: в обмен на поддержку бюджета правительство поддалось давлению депутатов и выделило ресурс, который они смогут распределить.
Правительство планирует легализовать добычу янтаря и получить от этого 500 млн грн. Такое желание возникает у власти не впервые. В 2016 году Кабмин Арсения Яценюка планировал получить от янтаря 1,5 млрд. грн. Эти планы не воплотились в жизнь. Депутаты не приняли нужный законопроект, фактические доходы оказались мизерными.
Ранее государство планировало помогать аграриям одним способом: направить 4,4 млрд. грн на удешевление кредитов при приобретении земли после открытия рынка. Теперь есть две программы: 4 млрд грн — на поддержку отрасли, 240 млн грн — на уставный капитал Фонда частичного гарантирования кредитов, в том числе на приобретение земли.
По информации источников издания, есть две причины для таких изменений.
Во-первых, запуск рынка земли планируется с октября 2020 года и его участники могут не успеть выбрать все средства, запланированные на земельное кредитование. Во-вторых, если с запуском рынка что-то пойдет не так, у Минфина будет возможность направить этот ресурс на дотации или другие виды помощи сектору.
Внутри расходов бюджета по десяткам статей произошло перераспределение.
Программы, на которые правительство выделило больше всего средств
|
Статья расходов
|
Сумма, млрд грн
|
Субвенция местным бюджетам на соцзащиту отдельных категорий педагогов
|
3,7 (новая субвенция)
|
Программа «Способная школа для лучших результатов»
|
3,5 (новая програма, из спецфонда — 2 млрд грн, из общего фонда — 1 млрд грн)
|
Закупка лекарств и медицинских изделий
|
3,2
|
Помощь малообеспеченным, семьям с детьми, нетрудоспособным, по программе «муниципальная няня»
|
2,2
|
Строительство аэродрома «Днепр»
|
1,0
|
Модернизация больниц интенсивного лечения
|
1,0
|
Закрытие неперспективных убыточных шахт
|
0,6
|
Строительство и реконструкция мостов
|
0,5
|
Субвенция на выплату помощи детям-сиротам и детям
|
0,4
|
Лечение граждан Украины за рубежом
|
0,4
Финансирование ряда программ правительство урезало, в том числе — на содержание государственного аппарата и перепись населения. На перепись расходы снизились с 3,4 млрд. грн до 1,4 млрд. грн. Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что государство может найти более дешевый способ для сбора данных о населении.
Кроме того, благодаря увеличению поступлений от приватизации уменьшились объемы заимствований.
Уже сейчас просматриваются факторы, которые могут повлиять на смету.
Во-первых, переговоры с НБУ касательно размера суммы чистой прибыли, которую регулятор перечисляет в бюджет. Депутаты традиционно предложили увеличить эту цифру на 3,5 млрд. грн до 44,2 млрд. грн. Минфин эту поправку пока не учел.
Сейчас НБУ не может согласовать любой свой прогнозный показатель из-за отсутствия легитимного руководителя Совета Нацбанка и его заместителя. Говорят, этот вопрос может решиться после присоединения к Совету НБУ ее нового члена Виталия Шапрана.
Во-вторых, ожидается изменение подходов к определению размера базовых социальных стандартов. В проекте сметы сохранилось странное поручение правительству «предпринять решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 грн» и пересмотреть соответствующие социальные выплаты на основе нового прожиточного минимума.
Повышение почти вдвое прожиточного минимума приведет к резкому увеличению социальных расходов. За чей счет банкет — не понятно. Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что повышение прожиточного минимума до реального состоится вместе с принятием закона об «отвязке» размера почти всех социальных выплат и зарплат от размера прожиточного минимума.
«Отвязка» позволит избежать резкого увеличения расходов и затормозить рост высоких зарплат, например, судей и прокуроров.
«Прожиточный минимум останется в основе помощи малообеспеченным и пенсионерам. Эта реформа состоится не в этом году, это планы на следующий», — сказала министр.
На вопрос, что может быть дополнительным источником средств, если они понадобятся, Соколовская ответила: «Экономический рост».
Маркарова объяснила: так как это планы на перспективу, то влияние такого «решительного шага» на бюджет-2020 пока нейтрально. Каким оно будет впоследствии, еще надо считать.
В-третьих, нечеткая перспектива налоговых изменений. Гончарук заявил: «Бюджет-2020 не будет предусматривать повышение налогов». Это заявление несколько озадачило общественность. Дело в том, что парламент рассматривает законопроект № 1210 об улучшении администрирования, который расширяет базу налогооблажения акцизом с табачных изделий и рентой на руду. Эти нормы раскритиковал бизнес.
Из-за неоднозначности проекта власти могут отказаться от идеи. Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что проект на 50-70% изменят, и депутаты «никуда не спешат» с его принятием.
По информации источников издания, Кабмин рассматривает вариант разделения скандального документа на три части и отдельного рассмотрения каждого из них в парламенте.
«Мы подготовим из 1210 три законопроекта: первый — об изменении правил администрирования налогов, второй — ресурсный, об изменении налоговых ставок, третий — о BEPS. Так будущее каждой порции поправок не будет зависеть от другой и получит собственные шансы на принятие», — сказал собеседник издания в правительстве.
В-четвертых, депутатские поправки. Маркарова заявляла, что «стоимость» депутатских поправок к первому чтению составляла 17 млрд грн. Это скромная цифра и все еще впереди. В прошлые годы ко второму чтению депутаты подавали предложения на триллионы. Именно на этом этапе бюджет изменяется больше всего.
По закону, принять бюджет окончательно Верховная Рада должна до 1 декабря.