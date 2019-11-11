Семья Башара Асада накупила элитной недвижимости в Москве

В период с 2013 года по июнь 2019-го родственники президента Сирии Башара Асада — члены семьи его дяди Мохаммада Маклуфа — купили в Москве по меньшей мере 20 квартир на сумму $40 млн, 18 из них находятся в комплексе «Город Столиц» в Москва-Сити. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной группой Global Witness.
По данным издания, официальными владельцами недвижимости являются несколько ливанских офшорных компаний. Уточняется, что из 20 квартир 13 были куплены напрямую или компаниями, контролируемыми двоюродным братом Асада и главой дамасского отделения Главного управления безопасности Сирии Хафизом Маклуфом. Речь идет о компаниях Artemis, Bellona и Khestia, через которые в сентябре 2016 года были куплены квартиры на 61-м, 65-м и 73-м этажах небоскреба комплекса «Город Столиц» площадью 2112 кв. м, утверждает газета. ООО «Артемис», ООО «Беллона» и ООО «Хестия», о которых пишет FT, принадлежат компании Briana Offshore Sal, зарегистрированной в Ливане. Все три компании, согласно данным ЕГРН, действительно владеют недвижимостью в комплексе «Город Столиц» на Пресненской набережной, д. 8, стр. 1. По номеру ООО «Хестия», указанному в базе данных СПАРК, РБК заявили, что номер давно не имеет отношения к организации; номер «Артемиса» был недоступен.
Кредиты трем компаниям, контролируемым Маклуфами, были предоставлены ливанской офшорной организацией Nylam Sal Offshore. Через 18 месяцев после приобретения жилья контроль над Artemis, Bellona и Khestia и принадлежащими им квартирами перешел от Хафиза Маклуфа к Briana Offshore Sal — еще одному ливанскому юрлицу с точно такими же директорами и адресом регистрации, что и у Nylam, говорится в статье. Ни один из братьев Маклуф или представители офшорных компаний Nylan Sal Offshore и Briana Sal Offshore не ответили на запросы FT.
По данным FT, еще две квартиры на 58-м и 53-м этажах небоскреба в Москва-Сити были куплены женой Рами Маклуфа и ее сестрой Ниадой. Еще три объекта в московских небоскребах были приобретены тремя другими братьями Маклуфами.
Рами Маклуф, двоюродный брат Асада по материнской линии, долгое время считался самым богатым бизнесменом Сирии — он владеет мобильным оператором Syriatel. В мае 2011 года ЕС ввели санкции против Рами Маклуфа, обвинив его в «финансировании режима, допускающего насилие в отношении демонстрантов». В сентябре 2019 года СМИ писали, что Башар Асад поместил Рами Маклуфа под домашний арест из-за того, что он отказался предоставить деньги на выплату долга России.
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