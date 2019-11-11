Войти
Зеленский сменил представителя президента в Кабмине
кадры
Зеленский сменил представителя президента в Кабмине
Во вторник Трапм обнародует расшифровку второго разговора с Зеленским
резонанс
Во вторник Трапм обнародует расшифровку второго разговора с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

торговля
RSS

Заказы украинцев с AliExpress с начала года выросли на 70%

134
Заказы украинцев с AliExpress с начала года выросли на 70%

Количество заказов из Украины с китайской торговой площадки AliExpress за январь-октябрь 2019 года выросло на 70%.

Как сообщила пресс-служба АО «Укрпошта» в понедельник, за указанный период компания доставила из Китая более 20 млн отправлений, большинство из которых — товары из интернет-магазинов, заказываемые украинцами в возрасте 24-35 лет. Самые популярные товарные категории — «телефоны и аксессуары», «электроника», «автотовары».

По данным «Укрпошты», товары с AliExpress пользуются наибольшим спросом среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей, куда компания доставила 56% заказанных украинских посылок из Китая.

Читайте также: Зеленский сменил представителя президента в Кабмине

«Стремительный рост объемов доставленных отправлений из Китая мы связываем с запуском специально для AliExpress эконом-сервиса доставки без отслеживания Cainiao Super Economy для товаров стоимостью до $2 и сервиса с частичным отслеживанием AliExpress Saver shipping для товаров до $5. Это позволило продавцам на AliExpress снизить стоимость товаров и предлагать украинскому потребителю бесплатную доставку. По данным „Укрпошты“, более 30% китайских отправлений — это товары, стоимостью до $2», — цитирует пресс-служба «Укрпошты» первого заместителя генерального директора Александра Перцовского.

Укрпошта, AliExpress
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 11 ноября 2019
Воскресенье, 10 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016