Заказы украинцев с AliExpress с начала года выросли на 70%

Количество заказов из Украины с китайской торговой площадки AliExpress за январь-октябрь 2019 года выросло на 70%.
Как сообщила пресс-служба АО «Укрпошта» в понедельник, за указанный период компания доставила из Китая более 20 млн отправлений, большинство из которых — товары из интернет-магазинов, заказываемые украинцами в возрасте 24-35 лет. Самые популярные товарные категории — «телефоны и аксессуары», «электроника», «автотовары».
По данным «Укрпошты», товары с AliExpress пользуются наибольшим спросом среди жителей Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей, куда компания доставила 56% заказанных украинских посылок из Китая.
«Стремительный рост объемов доставленных отправлений из Китая мы связываем с запуском специально для AliExpress эконом-сервиса доставки без отслеживания Cainiao Super Economy для товаров стоимостью до $2 и сервиса с частичным отслеживанием AliExpress Saver shipping для товаров до $5. Это позволило продавцам на AliExpress снизить стоимость товаров и предлагать украинскому потребителю бесплатную доставку. По данным „Укрпошты“, более 30% китайских отправлений — это товары, стоимостью до $2», — цитирует пресс-служба «Укрпошты» первого заместителя генерального директора Александра Перцовского.
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