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Личный враг топ-чиновников: прокурора Кулика выдавливают из ГПУ, — СМИ

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Личный враг топ-чиновников: прокурора Кулика выдавливают из ГПУ, — СМИ

История о якобы незаконном строительстве — часть информационной кампании против прокурора Константина Кулика, расследовавшего резонансные дела против топ-чиновников.

Об этом говорится в материале «Стоп коррупции».

Группа прокуроров во главе с Куликом, в частности, «ведет» расследование махинаций при покупке так называемых «вышек Бойко», уголовные производства отношении беглых олигархов Сергея Курченко и Дмитрия Фирташа, расследует «общаг Януковича» и другие. Под оперативным сопровождением группы Кулика были создатель скандальной фирмы «Бурисма» Николай Злочевский, сын экс-генпрокурора Артем Пшонка, Александр и Виктор Януковичи, Юрий Иванющенко, Петр Порошенко и другие. «Можно сказать, что Кулик был „смотрящим“ от ГПУ за топ-чиновниками Украины и их бизнесом», — говорится в материале.

В связи с этим авторы предполагают, что давление на Кулика связано с профессиональной деятельностью. В качестве формального повода для увольнения пытаются использовать недавний строительный скандал. «Разрывать военного прокурора за достройку этажа? Это что-то новое. Необязательно быть военным прокурором, чтобы что-то достроить над или к квартире», — пишет издание.

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Напомним, СМИ писали о том, что Кулик якобы незаконно достроил один этаж над двумя принадлежащими ему квартирами в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской. Ранее Кулика также подозревали в незаконном обогащении. При этом НАПК не выявило у прокурора незаконного имущества. Сейчас Кулик через суд пытается доказать отсутствие в деле состава преступления.

ГПУ, Константин Кулик
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Комментарии (1)
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Гость
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Olexander Henyk
Olexander Henyk 37 минут назад

Ви ідіоти? Для тих хто забув або не знав, ось вам прослушка Кулика і його "соски" від НАБУ:
https://www.youtube.com/watch?v=JM2NMWVRZXs

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