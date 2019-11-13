Личный враг топ-чиновников: прокурора Кулика выдавливают из ГПУ, — СМИ

История о якобы незаконном строительстве — часть информационной кампании против прокурора Константина Кулика, расследовавшего резонансные дела против топ-чиновников.
Об этом говорится в материале «Стоп коррупции».
Группа прокуроров во главе с Куликом, в частности, «ведет» расследование махинаций при покупке так называемых «вышек Бойко», уголовные производства отношении беглых олигархов Сергея Курченко и Дмитрия Фирташа, расследует «общаг Януковича» и другие. Под оперативным сопровождением группы Кулика были создатель скандальной фирмы «Бурисма» Николай Злочевский, сын экс-генпрокурора Артем Пшонка, Александр и Виктор Януковичи, Юрий Иванющенко, Петр Порошенко и другие. «Можно сказать, что Кулик был „смотрящим“ от ГПУ за топ-чиновниками Украины и их бизнесом», — говорится в материале.
В связи с этим авторы предполагают, что давление на Кулика связано с профессиональной деятельностью. В качестве формального повода для увольнения пытаются использовать недавний строительный скандал. «Разрывать военного прокурора за достройку этажа? Это что-то новое. Необязательно быть военным прокурором, чтобы что-то достроить над или к квартире», — пишет издание.
Напомним, СМИ писали о том, что Кулик якобы незаконно достроил один этаж над двумя принадлежащими ему квартирами в жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской. Ранее Кулика также подозревали в незаконном обогащении. При этом НАПК не выявило у прокурора незаконного имущества. Сейчас Кулик через суд пытается доказать отсутствие в деле состава преступления.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Ви ідіоти? Для тих хто забув або не знав, ось вам прослушка Кулика і його "соски" від НАБУ:
https://www.youtube.com/watch?v=JM2NMWVRZXs