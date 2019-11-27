Прокурор Кулик уволен из органов прокуратуры

Прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры на основании непрохождения аттестации, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Кулик уволен. Основание увольнения — непрохождение аттестации», — сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 14 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Кулик, от решения которого зависело включение в расследование дела в отношении компании «Бурисма Холдинг» сына экс-вице-президента США Байдена Хантера, не пришел на переаттестацию и будет уволен.

Рябошапка не сообщил, фигурирует ли в большом производстве по «Бурисме», из которого выделяют разные эпизоды, в данный момент Хантер Байден, но сообщил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Кулика, который в данный момент «находится на больничном и не пришел на тестирование», которое проводится в рамках переаттестации. «Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом — Ред.)», — сказал генпрокурор.

Далее, по его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.