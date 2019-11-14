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РФ, Китай и Индия планируют создать свой аналог SWIFT

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РФ, Китай и Индия планируют создать свой аналог SWIFT

Индия, Россия и КНР намерены создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США. Об этом в четверг сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Планируется, что к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России - будет подключена китайская национальная система межбанковских переводов CIPS. Индия пока находится в стадии разработки аналогичного сервиса. По завершении испытаний она намерена интегрировать его с российской платформой под управлением ЦБ РФ, отмечает издание.

Создаваемая при сотрудничестве трех стран система будет работать по принципу конвертирования электронных сообщений о платежах в соответствии с местными финансовыми стандартами Индии, РФ и Китая. Как указывает газета, обсуждение создания аналога SWIFT может состояться на проходящем в столице Бразилии саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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Страны БРИКС стремятся расширять объемы торговли в национальных валютах, подчеркивает The Economic Times. Так, Индия и Россия продолжают осуществлять расчеты в рублях и рупиях.

БРИКС, SWIFT
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