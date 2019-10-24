Страны БРИКС хотят создать свою версию Netflix

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсуждают создание собственного стримингового сервиса как Netflix для популяризации кинематографа стран «пятерки».
Возможность запуска соответствующей онлайн-площадки обсуждалась на встрече бразильского министра по делам гражданского общества Осмара Терры с представителями Минкультуры КНР и крупнейшего китайского производителя аудиовизуального контента China Media Group, сообщила в среду газета Globo.
В случае реализации данной инициативы наполнение такого виртуального кинотеатра могло бы осуществляться на паритетных началах всеми странами объединения, каждая из которых получила бы по 20% от общего объема контента.
Кроме того, такой стриминговый сервис могли бы использовать кинематографисты стран БРИКС, испытывающие трудности с поиском финансирования для своих работ и площадок для их демонстрации. По мнению бразильских властей, средства для данного проекта мог бы выделить Новый банк развития (Банк БРИКС).
Ранее в октябре с похожей инициативой создания облачного хранилища копий киноархивов стран БРИКС выступил руководитель Госфильмофонда РФ Николай Малаков. Соответствующее предложение было высказано им на встрече представителей синематек «пятерки» в бразильском Нитерое.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016