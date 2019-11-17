Трамп прокомментировал состояние своего здоровья

Президент США прокомментировал в Twitter проведенное медицинское обследование.

«Начался первый этап моего ежегодного медосмотра. Все очень хорошо (отлично!)», — написал Трамп. Он добавил, что обследование завершится в следующем году.

О том, что глава государства начал плановое обследование, стало известно 17 ноября. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что решение провести осмотр именно сейчас связано с предстоящим напряженным 2020 годом.

После этого в Вашингтоне сообщили, что Трамп остается энергичным и с его здоровьем все хорошо. Он сдал анализы, прошел медосмотр и отправился обратно в столицу. Гришэм также попросила журналистов не спекулировать на тему здоровья президента.