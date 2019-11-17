Украинский священник стал самым молодым католическим епископом в мире

Отец Степан Сус, священник Львовской архиепархии УГКЦ, назначен епископом Курии Верховного Архиепископа УГКЦ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Vatican News.

«В пятницу, 15 ноября 2019 г., в Ватикане сообщено о том, что Синод епископов Украинской греко-католической церкви, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священника Львовской архиепархии УГКЦ, епископом Курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставлен титулярный двор Зигриса», — говорится в сообщении.

Священник, которому в октябре исполнилось 38 лет, станет самым молодым католическим епископом в мире, отмечает сайт.

Степан Сус родился 7 октября 1981 года во Львове. Учился во Львовской Духовной Семинарии Святого Духа. Осуществлял капелланское служение при Львовской академии сухопутных войск. С 2008 до 2012 года был ответственным за пастырство военнослужащих во Львовской архиепархии УГКЦ. В 2012 году назначен Синкелом Львовской архиепархии по делам военнослужащих, студентов и сирот, а также настоятелем гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове.