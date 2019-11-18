120 депутатов Рады получили компенсацию за жилье

С начала работы Верховной Рады девятого созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье.
Об этом сообщает движение Чесно со ссылкой на Портал открытых данных Верховной Рады.
«С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 млн грн... Например, 18 нардепов получили по 41600 грн, что, скорее всего, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (20800 грн за каждый), — говорится в сообщении.
В частности, компенсацию в размере 19500 грн получил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. Движение «Чесно» отмечает, что депутат подавал ежегодную декларацию за 2018 год как заместитель директора государственной организации «Национальный офис интеллектуальной собственности». По данным декларации, Стефанчук проживали в квартире площадью 101,8 кв.м 2012 года, принадлежащей Татьяне Ситарук. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого вице-спикера.
В комментарии журналистам Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире: «В этом году я плачу арендную плату за это жилье. За нее арендодатель платить налоги в порядке, предусмотренном законодательством».
На вопрос о том, платит ли Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит «арендодателю по договору — владельцу квартиры».
Народный депутат от «Слуги народа» Александр Кабанов, который получил компенсацию в размере 39 тыс. грн, подавал ежегодную декларацию за 2018 год как кандидат в депутаты, и среди объектов недвижимости Кабанов и его жена задекларировали проживание в квартире в Киеве площадью 75 кв .м 2015 года. По данным «Честно», владельцем указан Борис Нахманович Шефир, брат сценариста «Квартала-95» и помощника Президента Владимира Зеленского.
Кроме того, на конец 2018 года в собственности Кабанова был недострой — квартира в Гостомеле. Впрочем, в комментарии журналистам депутат сообщил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не проживает. Компенсацию же использует для аренды жилья в Киеве.
Согласно законодательству, народные депутаты получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от пределов Киева.
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