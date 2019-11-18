Войти
В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече
мирный процесс
В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече
Лукашенко будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году
соседи
Лукашенко будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Газпром» направил в Киев предложение касательно нового контракта на транзит газа

245
«Газпром» направил в Киев предложение касательно нового контракта на транзит газа

«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.

«В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома», — уточнили в компании.

Читайте также: Huawei начал продажу гибкого смартфона с 5G

Кроме того, в «Газпроме» ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

«Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу», — уточняет «Газпром».

транзит газа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 ноября 2019
Воскресенье, 17 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Чому законопроект про продаж землі від «слуг народу» – це антипод Земельного кодексу Медведчука

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року і проголосований 13 листопада законопроект №2178-10 – це законодавчі акти-антиподи. Якщо перший законодавчий акт створив інституціональне підґрунтя для реалізації конституційного права українських селян володіти та розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення та запобігав поглинанню найбільшого багатства України іноземцями, то другий – «відкриває шлюзи» для поглинання українських сільськогосподарських земель акулами транснаціонального капіталу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Почему у нас не строят корабли и самолеты

Может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как Антонов будет выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016