«Газпром» направил в Киев предложение касательно нового контракта на транзит газа

«Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.
«В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома», — уточнили в компании.
Кроме того, в «Газпроме» ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
«Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу», — уточняет «Газпром».
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