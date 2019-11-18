Войти
Закон об особом статусе Донбасса будут писать после «нормандской встречи»
официально
Закон об особом статусе Донбасса будут писать после «нормандской встречи»
В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече
мирный процесс
В МИД не ожидают прорыва на «нормандской» встрече

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

кино
RSS

«Звездные войны», «Индиана Джонс» и «Аватар»: Disney представила график премьер до 2023 года

167
«Звездные войны», «Индиана Джонс» и «Аватар»: Disney представила график премьер до 2023 года

Компания Disney раскрыла график выхода фильмов своих студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года. Об этом сообщает портал Deadline.

«Примечательно, что новые „Звездные войны“ остаются в календаре Disney, несмотря на недавний отказ создателей „Игры престолов“ Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса снимать фильм из трилогии. Премьеры все еще запланированы на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года», — отмечает портал.

Что касается остальных новинок, то календарь студии выглядит следующим образом:

2020 год

Экранизация Тома Клэнси «Без жалости» и ожидаемый в кинотеатрах 14 февраля приквел «Kingsman», «King’s Man: Начало» Мэттью Вона перенесли на 18 сентября. Тогда же Sony представит неназванный мультфильм от Фила Лорда и Криса Миллера.

Также в 2020 году ожидаются два фильма Marvel — «Черная Вдова» (1 мая) и «Вечные» (6 ноября).

13 ноября Fox выпустит «Глубокую воду» Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Ограниченный прокат исторической драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером ожидается в канун Рождества. При этом основной релиз картины намечен на 8 января 2021 года.

2021 год

Известно, что 26 февраля Fox выпустит мультипликационный фильм «Рон съехал с катушек», а 17 декабря ожидается долгожданный «Аватар 2». В этом же году выйдут «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel (12 февраля), «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (7 мая), мультфильм студии Pixar (18 июня), «Индиана Джонс» (9 июля) и «Тор: любовь и гром» (5 ноября).

2022 год

14 января выйдет перенесенный с 2021 года мультфильм «Нимона», а также новая часть «Звездных войн» (15 декабря), которую и должны были снимать Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. 18 февраля и 29 июля выйдут два неизвестных проекта от Marvel. Мультфильм Pixar ожидается 11 марта, а 25 марта и 12 августа запланированы неизвестные пока картины Disney. «Черная Пантера 2» выйдет 6 мая. Одна из премьер на 7 октября пропала из графика Disney. Вместо нее в этот день состоится релиз Marvel.

2023 год

Дата выхода «Аватар 3» остается без изменений (22 декабря), неизвестный проект Marvel выйдет 17 февраля. Картины студии также ждут 5 мая, 28 июля и 3 ноября. Шесть неизвестных картин Disney запланированы на 10 марта, 26 мая, 14 июля, 11 августа, 6 октября и 15 декабря. 16 июня выйдет мультфильм Pixar, а 22 ноября мультфильм от Disney.

кино, Disney
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Чому законопроект про продаж землі від «слуг народу» – це антипод Земельного кодексу Медведчука

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року і проголосований 13 листопада законопроект №2178-10 – це законодавчі акти-антиподи. Якщо перший законодавчий акт створив інституціональне підґрунтя для реалізації конституційного права українських селян володіти та розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення та запобігав поглинанню найбільшого багатства України іноземцями, то другий – «відкриває шлюзи» для поглинання українських сільськогосподарських земель акулами транснаціонального капіталу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Почему у нас не строят корабли и самолеты

Может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как Антонов будет выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016