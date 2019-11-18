«Звездные войны», «Индиана Джонс» и «Аватар»: Disney представила график премьер до 2023 года

Компания Disney раскрыла график выхода фильмов своих студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года. Об этом сообщает портал Deadline.

«Примечательно, что новые „Звездные войны“ остаются в календаре Disney, несмотря на недавний отказ создателей „Игры престолов“ Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса снимать фильм из трилогии. Премьеры все еще запланированы на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года», — отмечает портал.

Что касается остальных новинок, то календарь студии выглядит следующим образом:

2020 год

Экранизация Тома Клэнси «Без жалости» и ожидаемый в кинотеатрах 14 февраля приквел «Kingsman», «King’s Man: Начало» Мэттью Вона перенесли на 18 сентября. Тогда же Sony представит неназванный мультфильм от Фила Лорда и Криса Миллера.

Также в 2020 году ожидаются два фильма Marvel — «Черная Вдова» (1 мая) и «Вечные» (6 ноября).

13 ноября Fox выпустит «Глубокую воду» Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Ограниченный прокат исторической драмы Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером ожидается в канун Рождества. При этом основной релиз картины намечен на 8 января 2021 года.

2021 год

Известно, что 26 февраля Fox выпустит мультипликационный фильм «Рон съехал с катушек», а 17 декабря ожидается долгожданный «Аватар 2». В этом же году выйдут «Шан-Чи и легенда десяти колец» от Marvel (12 февраля), «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (7 мая), мультфильм студии Pixar (18 июня), «Индиана Джонс» (9 июля) и «Тор: любовь и гром» (5 ноября).

2022 год

14 января выйдет перенесенный с 2021 года мультфильм «Нимона», а также новая часть «Звездных войн» (15 декабря), которую и должны были снимать Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. 18 февраля и 29 июля выйдут два неизвестных проекта от Marvel. Мультфильм Pixar ожидается 11 марта, а 25 марта и 12 августа запланированы неизвестные пока картины Disney. «Черная Пантера 2» выйдет 6 мая. Одна из премьер на 7 октября пропала из графика Disney. Вместо нее в этот день состоится релиз Marvel.

2023 год

Дата выхода «Аватар 3» остается без изменений (22 декабря), неизвестный проект Marvel выйдет 17 февраля. Картины студии также ждут 5 мая, 28 июля и 3 ноября. Шесть неизвестных картин Disney запланированы на 10 марта, 26 мая, 14 июля, 11 августа, 6 октября и 15 декабря. 16 июня выйдет мультфильм Pixar, а 22 ноября мультфильм от Disney.