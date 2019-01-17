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Disney снимет киноверсию мультфильма «Горбун из Нотр Дама»

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Disney снимет киноверсию мультфильма «Горбун из Нотр Дама»

Студия Disney начала работу над киноверсией мультфильма 1996 года «Горбун из Нотр Дама» (The Hunchback of Notre Dame). Об этом в среду сообщил портал Deadline.

По его данным, для написания сценария пригласили лауреата премии Tony Дэвида Генри Хвана, композиторами станут Алан Менкен и Стивен Шварц, которые писали музыку к оригинальному мультфильму.

Продюсированием проекта займется актер Джош Гад, который, по неподтвержденным данным, может сыграть в фильме роль Квазимодо.

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Новая версия «Горбуна из Нотр-Дама» будет основана на одноименном мультфильме 1996 года и романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», а не на театральной постановке, над которой работали в Европе Шварц и Менкен, сообщает Deadline.

кино, Disney
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