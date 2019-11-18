Правительство собралось размещать свои документы в Google

Правительство обучает сотрудников работать над документами с помощью инструментов Google. Об этом сообщил в понедельник министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
«Мы официально запустили „пилот“ по внедрению инструментов Google в Кабмине. Мы договорились с Google о том, что нам предоставляют 1000 бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны», — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что уже начаты обучающие курсы для первых групп сотрудников.
Он пояснил, что сейчас сотрудники правительства тратят слишком много времени на совместную работу над документами. «Сейчас, если надо собрать информацию от других госорганов или сотрудников, на это уходит куча времени, потому что информация собирается через документы и затем систематизируется вручную», — сказал Дубилет. Он выразил надежду, что внедряемый проект сможет решить проблему.
При этом министр заверил, что использование инструментов Google будет носить ограниченный характер. «Есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя, например, когда речь идет об информации с ограниченным доступом, но таких случаев немного», — пояснил министр.
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