Украинцы стали чаще ездить пьяными за рулем

Количество ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения за январь-октябрь 2019 года увеличилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,004 тыс.

Как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения со ссылкой на данные патрульной полиции Украины, в результате ДТП 1,36 тыс. человек получили травмы, 78 человек погибли.

Между тем, по данным центра, в целом 2018 год количество погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составило 87 человек.