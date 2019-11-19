«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом. Ведь для нас традиционным являются строго кулуарные и теневые посиделки первого лица с вип-просителями в формате «не для печати». Тем самые, на которых решаются ключевые кадровые вопросы, группы влияния получают свои зоны кормления, а первое лицо определённые гарантии от шатания. И те, которые так ценятся журналистами-расследователями, сидящими по ночам в кустах возле АП. Или ОП.
Зеленский же в некотором смысле «убил» очередное табу. То, в котором не позволительно было иронично выставлять на публику свои царские переговоры и язвительно унижать запросы больших мира сего. Но которые временно остались за бортом. Нужно ли это было Владимиру Александровичу?
Впрочем, если говорить строго по сути и по смыслу, то что было в данном случае сказано неправильно и лживо? Ключевая мысль ведь проста. И выражена здесь от и до: «Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на „солодкі“ місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі „Слугою Народу“ у Верховній Раді». Мы ведь прекрасно знаем, что наша современная элита (речь не только о Тимошенко) именно так и живет — говорит на публике одно, рвёт пачками на себе патриотические рубашки, исходит на ТВ особой такой вышиванчатой пеной, а потом тихонько так, розовощеко улыбаясь и чуть потупив глазки, просит назначить «этих вот хороших ребят на хорошие позиции». Просто сегодня это было сказано вслух. Первым лицом. Впервые. В крайне жёсткой и даже саркастичной манере. Просто то, о чем всегда все знали и перешёптывались, стало явью. Новым газетным штампом. И?
Только, плиз, давайте без морализаторства. Сказано как сказано — абсолютно в манере команды Зеленского. Наотмашь.
Но есть и кое-что опасное для Владимира Александровича. Во-первых, он действительно сильно обидел Юлию Владимировну. А она умеет играть в долгую и умеет ждать... Во-вторых, он, походя, разрушил куда более серьёзный миф о том, что ЮВ может заменить Гончарука на должности премьера и существенно усилить команду. Сама Тимошенко очень много и активно медийно «раскатывала» эту тему. В-третьих, Зеленский откровенно и быстро консолидирует всех этих ушлых вчерашних ребят и делает их единой и согласованной «командой врагов». Оставаясь при этом в одиночестве. Вернее, в окружении крайне стремных и легковесных помощников. В-четвёртых, как-то все больше заметна в его публичных выступлениях раздражительная, черно/юморная стилистика, столь свойственная... Игорю Валерьевичу. На короткой дистанции — это работает отлично. А на длинной — есть нюансы. Тем не менее, на сегодня уже практически понятна наша новая политическая игра: «один против всех».
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