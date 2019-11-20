Соцстрах приостановил выплату больничных и декретных

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

Об этом говорится на странице ФССУ в Twitter.

«20.11.2019 Фондом социальногого страхования Украины приостановлено перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет возобновлено после внесений изменений в бюджет ФССУ на 2019 год.

Также сообщается, что на сегодня в ФССУ подали на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд гривен, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.