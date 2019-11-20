Путин считает экономику Китая эффективнее американской

Президент России Владимир Путин предполагает, что США вводят ограничения против Китая, так как экономика КНР более эффективная.

«Я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление (развитие экономики Китая, — Ред.) дает очень хороший результат, совокупно китайская экономика работает гораздо более эффективно, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская», — сказал глава РФ на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!». «Я думаю, что вот это в значительной степени вызывает озабоченности наших американских друзей и объясняет вводимые против Китая ограничения. Именно это обстоятельство, а не диспаритет в торговом балансе», — отметил Путин, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, «фундаментальная устойчивость китайской экономики очевидна», она представляет собой «уникальный симбиоз, который удалось создать китайскому руководству, между централизованным планированием и рыночной экономикой на уровне экономических операторов». «Такого в мире пока еще не было», — полагает российский лидер.

Он также заявил, что попытки сдержать развитие Китая и России будут продолжаться, это элемент недобросовестной конкуренции. «К сожалению, об этом публично говорят в самих Соединенных Штатах, допустим. Целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель — сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода», — сказал Путин.