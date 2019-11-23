Россия не готова заключить мирный договор с Японией

Заключению мирного договора России и Японии препятствует военно-политический альянс Токио и Вашингтона, заявил журналистам в японской Нагое глава российского МИДа Сергей Лавров. Трансляция его выступления опубликована в Twitter ведомства.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям», — заявил он. Министр напомнил, что при согласовании советско-японской декларации, заключенной в 1956 году, Москва заявила, что реализовать ее можно только после прекращения военного присутствия США на территории Японии.

Лавров добавил, что Москва передала Токио перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности России в связи с альянсом Японии и США. «Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию», — отметил он.

Напомним, что Япония и Россия до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Власти Токио претендуют на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Россия считает, что эти территории законно перешли в состав СССР по итогам войны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выражал надежду, что Москва и Токио решат вопрос с договором до 2021 года. 20 ноября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил о «принципиальных расхождениях», которые сохраняются в подходах Москвы и Токио к заключению договора. Он отметил, что дальнейшее продвижение в переговорах без преодоления расхождений является «очень затруднительным».