Россия и Япония начали официальные переговоры по проблеме мирного договора

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией, сообщают российские СМИ.
«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — сказал Лавров.
Сейчас интересы Токио на переговорах представляет министр иностранных дел Японии Таро Коно, а на конец января запланирован визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Во время этой поездки он проведет переговоры о мироном договоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает не разрешенный со времен Второй мировой войны территориальный спор о Курильских островах. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, а Москва настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой.
Отметим, ранее в этом году японский премьер Синдзо Абэ уже заявлял, что диалог с Россией относительно подписания мирного договора завершен. Он пообещал, что лично вместе с президентом России Владимиром Путиным «положит этому конец», также он рассуждал о необходимости добиться согласия жителей спорных территорий Курил на переход островов Японии.
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