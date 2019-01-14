Войти
Россия и Япония начали официальные переговоры по проблеме мирного договора
дружба народов
Россия и Япония начали официальные переговоры по проблеме мирного договора
Президент дал госнаграды митрополитам, перешедшим из УПЦ в ПЦУ
официально
Президент дал госнаграды митрополитам, перешедшим из УПЦ в ПЦУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Россия и Япония начали официальные переговоры по проблеме мирного договора

515
Россия и Япония начали официальные переговоры по проблеме мирного договора

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией, сообщают российские СМИ.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — сказал Лавров.

Сейчас интересы Токио на переговорах представляет министр иностранных дел Японии Таро Коно, а на конец января запланирован визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. Во время этой поездки он проведет переговоры о мироном договоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает не разрешенный со времен Второй мировой войны территориальный спор о Курильских островах. Токио претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, а Москва настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой.

Читайте также: Стало известно, кто может стать новым послом Польши в Украине

Отметим, ранее в этом году японский премьер Синдзо Абэ уже заявлял, что диалог с Россией относительно подписания мирного договора завершен. Он пообещал, что лично вместе с президентом России Владимиром Путиным «положит этому конец», также он рассуждал о необходимости добиться согласия жителей спорных территорий Курил на переход островов Японии.

Россия, Япония, мирный договор, Курилы
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 января 2019
Воскресенье, 13 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О споре Кейнса и Хайека

Я не уверен, что нам нужен экономический рост любой ценой, если мы утрачиваем при этом способность капитализма к имманетному развитию. При социализме тоже был рост и чем закончилось? Есть рост Израиля, а есть рост Китая. Израиль растет за счет производств с высокой добавленной стоимость, а Китай пока растет за счет инвестиций и производства по сборке от американских разработчиков. Американские разработчики зарабатывают 30-50% прибыли, а Китай – 5-10%.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016