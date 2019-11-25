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«Нафтогаз» не против, если «Газпром» заплатит газом по решению Стокгольмского арбитража

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«Нафтогаз» не против, если «Газпром» заплатит газом по решению Стокгольмского арбитража

НАК «Нафтогаз Украины» готов рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Нас устраивают денежные средства, но если „Газпром“ хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. «Газпром» подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

В то же время «Нафтогаз» пытается взыскать долг с «Газпрома» в международных судах, проводит кампанию по аресту его активов в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих «Газпрому» 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода «Голубой поток») в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед «Газпромом» на общую сумму около $2,5 млрд.

«Нафтогаз» рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО «Газпром» около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты — Ред.) до конца 2020 года.

«Газпром» 18 ноября за подписью председателя правления Алексея Миллера направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении «Газпрома», в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

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Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Нафтогаз України, Газпром
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