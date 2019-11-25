Абромавичус рассказал, что получает 4000 гривен и может уйти

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус говорит, что получает чуть более 4 тысяч гривен в месяц, но зарплаты сотрудников оборонного ведомства должны быть рыночными.
Об это Абромавичус написал в блоге на Liga.net, посвященном 80 дням пребывания на должности.
«Весь период работы мой месячный оклад равен минимально допустимой заработной плате в Украине — 4 173 грн в месяц. К счастью, я могу себе это позволить — я давно работаю в бизнесе и преодоление вызовов, которые стоят передо мной, — куда большая сатисфакция, чем денежное вознаграждение. Но это, конечно же неправильно.
Давая согласие на работу в Концерне, я поставил одним из моих главных условий белые, прозрачные и рыночные зарплаты для сотрудников...
Рыночные значит достойные. Но не заоблачные. Market but not market leading. Мы будем назначать оплату труда наших сотрудников, исходя из норм действующего законодательства, уровня зарплат в других крупных компаниях и с учетом набора рисков. На сегодняшний день размер денежного вознаграждения руководителей компаний подобного уровня составляет от 5 до 15 тысяч долларов.
Точные цифры определит Наблюдательный совет, заседание которого состоится уже в начале декабря».
Абромавичус также не исключил, что на его должность придет другой человек.
«Вполне возможно, после того, как я выполню поставленные перед мной первоочередные задачи, появится новый генеральный директор, которому передам все дела и буду активно помогать уже, как член Наблюдательного совета», — написал он.
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