НБУ выпустит монету в 5 гривен и новые банкноты

Национальный банк Украины (НБУ) завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривни, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты.

Как сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко на брифинге во вторник в Киеве, 20 декабря 2019 года будут введены в обращение монеты номиналом 5 грн и обновленные банкноты номиналом 50 грн, передает Интерфакс-Украина..

Обновленные банкноты номиналом 200 грн появятся в обращении 25 февраля 2020 года, а в середине 2020 года — монеты номиналом 10 грн.