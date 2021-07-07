Нацбанк планирует изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) планирует изменить дизайн монет номиналом одна и две гривни и адаптировать их для более удобного использования людьми с нарушениями зрения, сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
«Пока что мы не рассматриваем оптимизацию банкнотно-монетного ряда. Единственное, что могу сказать, что мы услышали жалобы украинцев касательно качества монет в обращении, одна и две гривны прежде всего, и сейчас мы работаем над тем чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования прежде всего людьми с нарушениями зрения, пожилыми людьми и т.д.», — сообщил он в ходе пресс-брифинга, посвященного старту информационной кампании по безопасности наличных расчетов, сообщает Интерфакс-Украина.
Напомним, что последние изменения с украинскими обиходными монетами происходили в прошлом году. С 3 июня 2020 года Национальный банк ввел в обращение монету номиналом 10 гривен.
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