С 3 июня в обращении появится новая монета

Украинцы уже могут расплатиться монетами номиналом 5 гривен, а с 3 июня Национальный банк введет в обращение монету номиналом 10 гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
«Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера — 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен)», — говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.
С 3 июня 2020 монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.
Сообщается, что на первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах.
Поэтому с 3 июня 2020 банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.
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