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Американцы потратили рекордную сумму на онлайн-покупки в «черную пятницу»

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Американцы потратили рекордную сумму на онлайн-покупки в «черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.

Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал $7,9 млрд доходов. По мнению аналитиков, доходы от покупок в предстоящий понедельник могут достигнуть $9,4 млрд.

Средняя стоимость заказа на одного человека составила $168, увеличив прошлогодний показатель на 6%. Наиболее покупаемыми товарами стали игрушки Disney из мультфильма «Холодное сердце 2», видеоигры FIFA 20 и Madden 20, а также наушники Apple Airpods и телевизоры Samsung.

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«Черная пятница» — следующий день после празднуемого в США Дня благодарения, с которого традиционно начинается старт рождественских распродаж.

США, черная пятница
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политический консультант

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