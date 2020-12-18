«Черная пятница» в 2020 оказалась в Украине успешнее прошлогодней

Украинцы, несмотря на карантинные ограничения в связи с COVID-19, в этом году активно покупали бытовую технику и электронику на акциях «черная пятница» и «киберпонедельник», что привело к росту продаж по сравнению с прошлым годом на 28% и новому их рекорду в 6,6 млрд грн, об этом свидетельствуют данные исследования GfK Ukraine.
«Продажи во время двухнедельного периода акций составили 10% от продаж техники в 2020 году», — говорится в пресс-релизе компании.
Согласно ему, в натуральных показателях техники было продано на 8,5% больше — 966 тыс. единиц.
GfK Ukraine отмечает, что онлайн украинцы приобрели 30% товара (в грн). По сравнению с прошлым годом онлайн-продажи выросли на 73%, тогда как традиционные покупки оффлайн показали более скромный рост — 16%.
Одной из вероятных причин является то, что интернет-магазины предлагали больше скидок: почти половина их товара была уценена на 10% и больше.
В целом, согласно исследованию компании, только 7% техники (преимущественно малой бытовой) было продано со скидкой больше 20%, а со скидкой свыше 10% — 36%.
«Особо популярными оказались роботы-пылесосы, телевизоры и посудомоечные машины — продажи этих групп товаров выросли больше всего, если сравнивать к среднему недели текущего года», — сообщила GfK Ukraine.
Компания отметила, что больше всего относительно прошлогодних показателей выросли продажи IT-сектора — на 70% в денежном выражении.
«Продажи ноутбуков этой „Черной пятницы“ побили все прошлогодние рекорды, несмотря на достаточно большой спрос в течение всего года, и дефицит товара, о котором говорили производители и продавцы. Среди цифровых категорий лидерами по темпам роста традиционно стали телевизоры, однако, впервые они не смогли превысить прошлогодний показатель», — прокомментировала руководительница отдела исследований розничных продаж цифровой техники Валентина Печончик.
В пресс-релизе сообщается, что средний чек в ключевых секторах техники вырос более на 20%. По мнению GfK Group, это свидетельствует о «преобладании покупок премиум-сегмента в период распродаж, когда скидками украинцы пользуются не для экономии, а скорее для того, чтобы побаловать себя ассортиментом дороже за те же деньги».
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