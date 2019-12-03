Зеленский предлагает ввести уголовною ответственность за статус «вора в законе»

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», который предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе «вора в законе».
Законопроект № 2513 направлен на обеспечение политической и экономической стабильности в Украине путем изменений в правоохранительной политике государства касательно борьбы с организованной преступностью, сообщает пресс-служба президента.
Законопроект предполагает введение криминальной ответственности за получение лицом статуса «вора в законе», создание преступных сообществ, участие в них и т.д.
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