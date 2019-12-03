Зеленский просит «перезагрузить» ГБР из-за взятки

Президент Владимир Зеленский заявил, что «правая рука» директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $150 тысяч взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект № 2116, который должен усовершенствовать ГБР.

Об этом президент написал в Facebook

«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся», — отметил глава государства.

Зеленский призвал народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований.

По данным СМИ, обыски прошли у близкого соратника Трубы Игоря Щербины.

Позже САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-служащегоя ГПУ, который за 150 тысяч долларов «обещал» закрыть дело против столичного застройщика.

«Следствием установлено, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал от столичного застройщика 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды якобы для одного из руководителей правоохранительных органов с целью закрытия уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно этой компании», — отмечалось в сообщении САП.