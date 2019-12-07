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«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение российского премьера по газу

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«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение российского премьера по газу

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Facebook.

Медведев ранее заявил, что России и Украине придется прийти к соглашению, которое будет устраивать обе стороны. «Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал премьер РФ, отметив, что Киев может получить газ по сниженной цене в случае договоренности. Под нулевым вариантом ранее «Газпром» понимал отказ от взаимных претензий и прекращение судебных разбирательств.

Витренко напомнил о том, что, согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, а также проценты. По его словам, обе стороны при подписании контракта в 2009 году обсудили механизм разрешения споров, решили, что их будет рассматривать Стокгольмский арбитраж и договорились что его решения будут «окончательными и обязательными для выполнения».

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Поэтому «нулевым вариантом» является исполнение решения абритража, пришел к выводу Витренко. Оно должно быть выполнено так, что задолженность «Газпрома» «равнялась нулю», добавил он.

«Забыть о невыполнение договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — добавил глава украинской компании.

Нафтогаз України, газ, Дмитрий Медведев
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