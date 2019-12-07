Санкции против «Северного потока-2» включат в оборонный бюджет США

Санкции в отношении участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2» компаний включены в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом подготовки закона.

Как отмечает агентство, законодатели настаивают на санкциях в отношении «Северного потока-2», поскольку их расстраивает неспособность президента США Дональда Трампа действовать от своего имени, чтобы заблокировать строительство, которое, как опасаются американские чиновники, даст России новые рычаги влияния в Европе.

Bloomberg уточняет, что законодатели хотят успеть завершить редактуру законопроекта о военном бюджете до 20 декабря, когда члены конгресса уйдут в рождественский отпуск.

О решении сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год, стало известно в ноябре. Тогда председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш заявил, что причиной такого шага стало то, что большая часть «Северного потока-2» уже построена.

По его словам, текст положения о финансовых ограничениях близок к акту «О защите энергетической безопасности Европы», который ранее представил республиканец Тед Круз. В документе говорится об ограничительных мерах в отношении компаний которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб газопровода по дну Балтийского моря.

Предполагается, что санкции будут вводиться, если судно прокладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря. Также сенаторы предложили замораживать активы руководителей этих компаний, находящиеся под юрисдикцией США, и штрафовать юридические лица, которые обеспечивают страхование объекта.